ماجد المهندس يهدي جمهوره "عرش بلقيس" في عيد الحب

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"الخليج 365" من بيروت: أهدى الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ جمهوره أغنية جديدة بعنوان "​عرش بلقيس​" بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات الشاعرة الإماراتية العالية، الحان احمد الهرمي، وتوزيع سيروس.





من ناحية أخرى تجاوزت أغنية “وآهيامه" 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، بعد مرور شهر على طرحها.

كما إنتشرت له أغنية "قالب خلقته" من كلمات رامي العبودي، ألحان وتوزيع موسيقي ميثم علاء الدين، مع نهاية عام 2020 بعد تسريبها من حفلة خاصة.



وفى سياق متصل، أحيا ماجد المهندس، مؤخراً حفلاً غنائياً بمشاركةالفنانة اللبنانية نجوى كرم على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

وعبر النجم العراقي عن سعادته الغامرة بهذه الحفلة، التي أعادته لأحضان جمهوره الإماراتي من جديد عقب حفله في رأس السنة، موضحا شعوره بالسعادة والفخر لمشاركة المسرح مع نجوى كرم، قائلا: “حفلاتي في دبي من أقرب الحفلات لقلبي، وأشعر دوما بالحماس للإطلالة أمام الجمهور الإماراتي المتذوق للفن والموسيقى، وسعادتي هذه المرة أكبر للمشاركة مع شمس الأغنية في مهرجان دبي للتسوق”.