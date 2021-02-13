شكرا لقرائتكم خبر عن درة تودع بلاتوه فيلمها الجديد "الكاهن" خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى النجمة درة من تصوير فيلمها الجديد "الكاهن"، بعد يومين حيث تواصل التصوير يومياً فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وتجمع المشاهد الأخيرة بينها وبين إياد نصار، الذى يلعب دور زوجها خلال الأحداث.

وكانت درة صورت مشاهد المستشفى الأيام الماضية، وتواصل التصوير فى العديد من الأماكن منها منطقة وسط البلد فى إحدى الشقق هناك، كما صورت درة وإياد مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمرالتصوير هناك، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.