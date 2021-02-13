شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تتحول إلى موديل للترويج لمنتجات تجميل جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت النجمة العالمية ريهانا، الى موديل في أحدث ظهور لها، للترويج لمنتجات تجميل جديدة تنتجها شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر وهي تقوم بتجربة أحدث المرطبات على بشرتها.

وكشفت عدة تقارير منذ أسابيع، عن وقف خط أزياء FENTY التى أطلقته ريهانا فى عام 2019، والخبر تناقلته العديد من المواقع الشهيرة وأبرزها "إن إم أى".

ومع ذلك فإن خطوط مستحضرات التجميل للمغنية الشهيرة "Fenty Beauty" و "Fenty Skin " ستستمر جنبا إلى جنب مع خط الملابس الداخلية "Savage X Fenty" وهو ما أكدته التقارير.

وقد دخلت ريهانا التاريخ كأول امرأة ذات بشرة سمراء تطلق دار أزياء فى ربيع عام 2019.