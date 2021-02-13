شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من فيلم sonic لجيم كارى بعد نجاح الجزء الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم sonic الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه العام الماضى بايرادات كبيرة عن موعد عرض الجزء الثانى من الفيلم، وأكدوا أن الجزء الثانى سيتم عرضه في الثامن من ابريل العام الجارى، وذلك وفقاً لموقع eurogamer.



sonic

ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية كائن باسم "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو تم انتاجها عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان" Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن.