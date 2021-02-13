شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوى ترقص على أنغام "على صوتك" فى بروفة غنائية للكينج محمد منير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو يكشف كواليس بروفة غنائية للكينج محمد منير وفرقته، حيث كان يغني "علي صوتك"، بينما تفاعلت النجمة ليلى علوي بالرقص مع الأغنية خلال البروفة، وظهرت الفنانة ليلى علوي وهي ترقص على أنغام أغنية "علي صوتك" بينما يجلس الكينج محمد منير على الكرسي خلال أداء الأغنية في بروفة غنائية مع فرقته، وعلقت الفنانة ليلى علوى علي الفيديو قائلا :"الكينج محمد منير وبروفه مع فرقته الجميلة، ربنا يباركلك في صحتك وعافيتك.. كل الناس بتحبك وانا أولهم.. الكبير كبير.. بنحبك يا منير".

ويأتي ذلك بعد مرور نحو 24 عاما على إنتاج فيلم "المصير" الذي غنى فيه الكينج محمد منير أغنية "علي صوتك"، والفيلم من انتاج عام 1997، وشارك في بطولته النجوم نور الشريف وليلى علوي ومحمود حميدة ومحمد منير وصفية العمري وخالد النبوي وكوكبة من نجوم الفن.

تدور أحداث فيلم المصير في القرن الثاني عشر الميلادي في الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة (أبو جعفر المنصور)، يصير الفيلسوف (ابن رشد) في معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذي كان صديقًا له في الماضي وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.



الكينج في بروفة غنائية



الكينج محمد منير



ليلى علوي ترقص على أنغام أغنية علي صوتك