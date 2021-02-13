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شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تقترب من إنهاء قيود وصاية والدها بعد سلسلة من القضايا بالمحاكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة مصادر مقربة من النجمة العالمية بيرتتي سبيرز، عن اقترابها من إنهاء الوصاية التي يفرضها عليها والدها جيمي منذ عام 2008، لتنهي سلسلة طويلة من القضايا التي يرفعها الثنائي ضد بعضهما في المحاكم، وفى تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، عن مقدمة البرامج لورين كيلي أكدت اقتراب النجمة العالمية من حريتها خلال الفترة القدامة، وإنهاء قيود الوصاية التي كانت حديث الساعة خلال الفترة الماضية.
وقالت كيلي إن وجود بريتني مدللة ومعزولة عن العالم باستمرار لن يؤدي إلا إلى جعلها طفلة، وبالطبع ليس لدينا اى فكرة عما يدور في خلف الأبواب، ولكن بكل المقاييس فإن والدها يبذل قصاري جهدة لحماية ابنته والاعتناء بها.
وأصدر نجم موسيقى البوب الأمريكى جاستن تمبرليك، اليوم الجمعة، اعتذارا علنيا لصديقته السابقة مغنية البوب الأمريكية بريتنى سبيرز والمغنية جانيت جاكسون، قائلا إنه خذلهما فى وقت سابق.
وتحدث تمبرليك على حسابه فى تطبيق انستجرام بعد أن وجهت إليه هذا الأسبوع انتقادات فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى حول مقابلات أجريت معه قبل نحو 20 عاما حول علاقته الحميمية مع سبيرز عندما كان الاثنان فى ذروة مسيرتهما الفنية.
يأتى ذلك بعد بث فيلم وثائقى تلفزيونى يروى حكاية صعود سبيرز ثم أفول نجمها، حيث تضمن الفيلم مدى ما تعرضت له نجمة البوب فى وسائل الإعلام من تلطيخ لسمعتها عند انفصالها عن تمبرليك عام 2002.
كما تعرض تمبرليك لاتهامات بعدم تحمله المسؤولية الكافية عن موقف محرج مع جانيت جاكسون وقع أثناء عرض مشترك بين الشوطين فى المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) عام 2004.