شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تقترب من إنهاء قيود وصاية والدها بعد سلسلة من القضايا بالمحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة مصادر مقربة من النجمة العالمية بيرتتي سبيرز، عن اقترابها من إنهاء الوصاية التي يفرضها عليها والدها جيمي منذ عام 2008، لتنهي سلسلة طويلة من القضايا التي يرفعها الثنائي ضد بعضهما في المحاكم، وفى تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، عن مقدمة البرامج لورين كيلي أكدت اقتراب النجمة العالمية من حريتها خلال الفترة القدامة، وإنهاء قيود الوصاية التي كانت حديث الساعة خلال الفترة الماضية.

وقالت كيلي إن وجود بريتني مدللة ومعزولة عن العالم باستمرار لن يؤدي إلا إلى جعلها طفلة، وبالطبع ليس لدينا اى فكرة عما يدور في خلف الأبواب، ولكن بكل المقاييس فإن والدها يبذل قصاري جهدة لحماية ابنته والاعتناء بها.