شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اختيار حلمى لنجيب محفوظ..7 أدباء تحولت سيرتهم الذاتية لأعمال درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأخبارعن استعداد النجم أحمد حلمى لتقديم فيلم سينمائى عن السيرة الذاتية للأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، وليست هذا المرة الأولى التي يتجه فيها صناع الأعمال الفنية للتفكير في تقديم عمل سينمائى أو درامى يتناول سيرة أحد الكتاب أو الأدباء، فقد سبقها عدة أعمال، منها:

"الأيام"

تناول المسلسل الذى أنتج عام 1979 قصة حياة عميد الأدب العربى طه حسين والتي قد دونها في كتاب يحمل نفس الأسم، دارت الأحداث في 17 حلقة بداية من نشأته في الريف وفقدانه البصر، مرورا بفترة دراسته في الأزهر، وبعثته إلى فرنسا وزواجه من سوزان، والمسلسل من بطولة أحمد زكى ويحيى شاهين وأمينة رزق وعبد الله غيث، تأليف طه حسين، إخراج يحيى العلمى.





"العملاق"

تناول السيرة الذاتية للكاتب والأديب محمود عباس العقاد، والأدباء والشعراء الذين ألتقى بهم في حياته، وعلاقته بمى زيادة ومعشوقته سارة التي كتب عنها رواية بأسمها، وعلاقته القوية بصديق عمره إبراهيم المازنى، وهو بطولة محمود مرسى وشهيرة وصفاء أبو السعود وأسامة عباس، تأليف عامر العقاد، إخراج يحيى العلمى.

"أمير الشعراء"

يحكى المسلسل سيرة أمير الشعراء أحمد شوقى أحد أشهر الشعراء العرب، ولكن لم يتم عرض المسلسل، وهو من بطولة محمود ياسين، سيناريو وحوار بسام محمد.

"قاسم أمين"

يعرض المسلسل الأحداث التاريخية لحياة المفكر والكاتب قاسم أمين والذى أسهم في مشروع النهضة الفكرية عبر العديد من كتاباته مثل "تحرير المرأة" و"المرأة الحديدية"، فقد كان مناصرا للمرأة وضرورة خروجها للمجتمع، المسلسل بطولة كمال أبو رية وجمال عبد الناصر وتوفيق عبد الحميد ومنال سلامة، تأليف محمد السيد عيد، إخراج إنعام محمد على.

"الملاك الثائر"

مسلسل سورى يتناول قصة حياة الشاعر اللبناني جبران خليل جبران، بداية من نشأته والصعاب التي واجهته، وهجرته من لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وقصة الحب التي جمعته مع الأديبة مى زيادة حتى وفاته، بطولة سوزان نجم الدين وغسان مسعود وصفاء سلطان وديمة قندلفت وشادى حداد، تأليف نهاد سيريس، إخراج محمد فردوس أتاسى.

"قاهر الظلام"

صدر الفيلم في نفس عام صدور مسلسل الأيام، ويروى أيضا السيرة الذاتية للأديب طه حسين والصعوبات التي واجهته كونه كفيف، إلى أن ترك بصمة لا تنسى في الأدب العربى، الفيلم بطولة محمود ياسين ويولاند فوليو وحمدى أحمد ويحيى الفخرانى، تأليف كمال الملاخ، إخراج عاطف سالم.

"الفاجومى"

تناول الفيلم قصى حياة الشاعر أحمد فؤاد نجم أحد أشهر شعراء العامية المصرية، ويتطرق الفيلم لأهم المراحل التاريخية التي مر بها ومحاربة للأحتلال الأنجليزى والظلم، وعلاقته بصديقه الملحن الشيخ أحمد عيسى، وتنتهى الأحداث بالثورة المصرية، بطولة خالد الصاوى وصلاح عبد الله وجيهان فاضل وكندة علوش، تأليف وإخراج عصام الشماع.