شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو تنضم لحملة free britney وتطالب بتحريرها من وصاية والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ممثلة هوليوود جوينيث بالترو وبطلة سلسلة أفلام iron man مع روبرت داونى على دعم النجمة بريتنى سبيزر ضد والدها، والانضمام لحملة free britney، حيث علقت على بوست لأحد محبى بريتنى سبيرز على السوشيال ميديا بالمطالبة بتحرير بريتنى من الوصاية المفروضة عليها من والدها.



بالترو وانضمامها لحملة فرى بريتنى

وأكد موقع theblast أن بالترو انضمت بذلك إلى قائمة من المشاهير أعلنوا عن دعمهم لبريتنى علنًا وهم كلوى كاردشيان، سارة جيسيكا باركر، مايلى سايرس، حيث أعلن الثلاثى عن دعمهن لها بمعركتها مع والدها الذى يفرض عليها الوصاية القانونية منذ سنوات بسبب إدمانها في وقت سابق.

وهو الأمر الذى يراه الكثيرون بمثابة عقبة كبيرة تعطل النجمة الشهيرة عن النجاح وممارسة عملها حيث ترضخ لوالدها بكافة الإجراءات الورقية ولا تتمكن من التوقيع على أي شيء بحرية أو التصرف بأية أمور ما دفعها للجوء إلى القضاء الذى حكم لوالدها مرة أخرى باستمرار الوصاية بحجة أنها لن تتمكن من التصرف بشئونها وحدها.