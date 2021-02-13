شكرا لقرائتكم خبر عن فاندام يطالب متابعيه بالاستمرار في التدريبات وعدم التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم العالمي جان كلود فاندام، متابعيه وجمهوره بضرورة المواظبة على التدريبات حتى في أيام الإجازات الرسمية، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يجسد فيها حركته الشهيرة لتوجيه النصيحة لجمهوره.

كما حث فاندام متابعيه على ضرورة احترام الأمهات ومعاملتهن بالطريقة المثلى، وذلك من خلال صورة نشرها بصحبة والدته، علق عليها وكتب رسالة إلى جمهوره قال فيها: "دعونا نتعامل دائمًا مع أمهاتنا بأفضل طريقة ممكنة، يمكن للأمهات تحويل عالمنا إلى جنة".

وكان النجم العالمى جان كلود فاندام، قد شارك متابعيه وجمهوره، فى وقت سابق بصورة له عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، يظهر من خلالها وهو يستمتع بعطلته الأسبوعية تحت أشعة الشمس، فى أحدث ظهور له بعد رقصته الأخيرة داخل صالة الألعاب الرياضية التي حظيت على ملايين المشاهدات.