"والدتي أصغر منها".. هكذا نفى نزار الفارس تحرشه برانيا يوسف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفى الإعلامي العراقي نزار الفارس، ما تردد عن تحرشه بالفنانة رانيا يوسف على هامش حواره معها ببرنامجه "مع الفارس"، المذاع على قناة "الرشيد"؛ قائلا: "كيف أتحرش بها وهي في عمر والدتي!".

أضاف الفارس، خلال حواره عبر "سكايب" مع الإعلامية الكويتية مي العيدان ببرنامج "كشف حساب": "نحن في زمن المرأة تتحرش بالرجل".

تابع: "والدتي عمرها 46 ورانيا يوسف 47، والدتي أصغر منها وما شاء الله حلوة وصغيرة وبالمناسبة هي ضد شهرتي".

وكانت الفنانة رانيا يوسف أصدرت بيانا لها بشأن حلقتها في برنامج "مع الفارس" التي أثارت جدلا واسعا، بعد التصريحات التي أدلت بها خلال الحلقة وعرضتها لانتقادات لاذعة، وقدّمت اعتذارا لجموع الشعب المصري خاصة لكل فرد رأى أو سمع "حوارها المجتزأ"، وأعلنت البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمصر وبالعراق ضد المذيع نزار الفارس.

وعقب ذلك؛ أعلن هيثم عباس، محامي الإعلامي العراقي نزار الفارس، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنانة رانيا يوسف، مشيرا إلى أن "الفنانة المصرية أبدت الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة، إلا سؤالا واحدا فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه نزار الفارس"، مؤكدا أن "موكله لم يرتكب ثمة خطأ في حق الفنانة رانيا يوسف، ولم يقتطع أي جزء من الحوار نهائيا".