"الكبير كبير".. فيديو| ليلى علوي تحضر بروفة مع الكينج محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت الفنانة ليلى علوي إحدى بروفات الكينج محمد منير.

نشرت "علوي" مقطع فيديو يجمعها بالكينج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الكينج محمد منير وبروفة مع فرقته الجميلة، ربنا يباركلك في صحتك وعافيتك".

وأضافت:"كل الناس بتحبك وأنا أولهم، الكبير كبير، بنحبك يا منير".

وأكد الفنان محمد منير أنه قرر تقديم أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، في مشروعه المقبل بعد طرح أغاني ألبوم "باب الجمال"، موضحا أن هذا المشروع من الأحلام التي تداعبه وتشغل تفكيره منذ سنوات، حتى وصل بالفعل للرؤية التي تقدم بها.

منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "أفكر في تقديم مجموعة من أغاني أم كلثوم، باعتبارها من مكونات شخصيتنا الثقافية والفنية، والوصول إلى الرؤية الفنية التي أريد خروج هذا المشروع بها للنور، من أحلامي التي قررت تحقيقها في تجربتي المقبلة قريبا".

واستكمل: "الحمد لله تجربة "باب الجمال" حققت ما أردته، وقوبلت بشكل جميل، وسعيت بها لتقديم أغان تحمل قدرا من السعادة والبهجة وسط ظروف صعبة نعيشها".

منير اختتم بالقول: "أستعد خلال الفترة القادمة لطرح رابع أغاني الألبوم، وهي بعنوان "ذوق" وعمل جميل من كلمات حبيبي وعشرة العمر الشاعر الكبير مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا، هتنبسطوا بها جدا".