بيومي فؤاد مفاجأة "ساندي كراش" أولى حكايات "حلوة الدنيا سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

تنطلق مساء اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "ساندي كراش" ضمن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي تقوم ببطولته النجمة هنا الزاهد في أول بطولة درامية مطلقة لها.

وتقدم هنا الزاهد خلال حكاية "ساندي كراش" شخصية "ساندي" التي تعمل في سيرك ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال.

ويشارك في بطولة الحكاية الأولى من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد ولكنه يرفض إعلان ذلك في العمل.

كما يظهر صوت الفنان بيومي فؤاد خلال حلقات الحكاية الأولى، حيث يجسد شخصية "جد ساندي" الذي توفى منذ فترة وترك سيارة تاريخية، ولكن روحه تعيش في السيارة ويحدثها كلما قامت بقيادتها.

تدور حكاية "ساندي كراش" حول فتاة خجولة جدا تعمل في سيرك وتتجنب التعامل مع المجتمع وتحاول العيش بعيدة تماما عن الناس، ولا تتعامل سوى مع والدها وعمها وصديقتها فقط، وتمر بالكثير من المفارقات الكوميدية خلال الأحداث، حتى تتمكن في النهاية من التغلب على مخاوفها وتحقق أحلامها بدعم من حولها.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة "watch it"، وهو من إنتاج "k media" بمشاركة سينرجي.