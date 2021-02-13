"الله يحميكي".. سيرين عبدالنور تهنئ أحلام بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، المطربة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها.

نشرت سيرين صورة للمطربة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة وبخير وصحة ونجاح كل الحب إلك بعيدك وبعيد الحب".

أضافت: "الله يحميكي ويخليلك عائلتك وجمهورك".

يذكر أن الفنانة أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1968، وهي مغنية إماراتية، وأَطلق عليها جمهورها الملكة، ولقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتُعتبر إحدى المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.