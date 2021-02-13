بعد وفاة جدها بساعات.. رنا رئيس تعلن وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة رنا رئيس عن وفاة والدها عماد رئيس ظهر اليوم.

وكتبت رنا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أبويا وحته مني عماد رئيس في ذمة الله".

كانت رنا أعلنت وفاة جدها في الساعات الأولى من صباح الجمعة 12 فبراير، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت "رنا"، تعليقًا على الصورة: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن رنا رئيس تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكانت أوقفت التصوير خلال الأيام الماضية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.