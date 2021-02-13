الجمعة.. انطلاق عرض "اللوكاندة" لأشرف عبدالباقي على "DMC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يبدأ الفنان أشرف عبدالباقي بداية من الجمعة المقبلة 19 فبراير، في عرض أحدث مشاريعه الفنية أول "سيت كوم مسرحي" والذي يحمل اسم "اللوكاندة"، على شاشة قناة DMC كل يوم جمعة في الثامنة مساء.

مسرحية اللوكاندة عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، وتتناول المسرحية عدة مواضيع.

" اللوكاندة" من بطولة أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، ويزو، ودياب وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.

"اللوكاندة" تأليف كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، و ديكور دكتور محمود سامي، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجي، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، مدير الفرقة رشدي سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.