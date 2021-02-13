محمد فؤاد يطرح "أحكيلك" ليوم الحب ويستعيد جمهوره القديم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 07:46 مساءً - بأكثر من 230 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة لكليب "أحكيلك"، أكد المطرب المصري محمد فؤاد، سعيه الجاد لاستعادة جمهوره القديم، بطرح أغنيات درامية تبرز ملامح الشجن الواضحة في صوته، مع اختيار كلمات والحان رومانسية، تناسب أجواء الاحتفال بيوم الحب.

محمد فؤاد ( الصورة من حسابه على إنستقرام)

محمد فؤاد، طرح كليب "باحكيلك" مساء أمس بمناسبة الاحتفال بيوم الحب وهو ثاني أغنيات ألبومه الجديد للعام 2021، من كلمات أسامة محرز، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

وتقول كلمات الأغنية: احكيلك عنها أقولك إيه غير إنها هي اللي أنا حبيتها.. وحبها سر وعايش فيا.. ماكنتش بتحكي ومطمنه في الكون غير ليا.. كانت تحكيلي عن حب جديد بسهوله كدا عادي.. وابقي هموت هتجنن منها واعمل فيها هادي.. بتعذب من يوم ما عرفتها ودا حالي يوماتي.

وافتتح فؤاد ألبومه الجديد بطرح أغنية "ليه" وهي من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، وتوزيع موسيقى ومكس وماستر أحمد عبد السلام، وحققت2.2 مليون مشاهدة في أربعة أسابيع.

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