طريقة غريبة للاحتفال بـ”الفلانتين”.. صرصور باسم الحبيب

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

يسعى الكثيرين لابتكار طرق غريبة للاحتفال بعيد الفلانتين ، للتعبير عن حيهم الشديد ، حيث تتيح حديقة حيوانات في منطقة برونكس بنيويورك للراغبين في الاحتفال بعيد الحب بطريقة مبتكرة، إطلاق اسم حبيبهم على صرصور من نوع الفحاح المدغشقري لتكريس علاقتهما “إلى الأبد”.

وكتبت الحديقة عبر موقعها الإلكتروني: “قد لا تجدون الكلام الصحيح دائماً لكن بإمكانكم إثارة القشعريرة لديهم، أطلقوا (اسم حبيبكم) على صرصور لمناسبة عيد الحب، لأن الصراصير تدوم أبداً”، وفقاً لوكالة

وفي مقابل 15 دولاراً، يمكن لأي شخص أن يهدي الحبيب الحالي، أو السابق، شهادة تثبت تسمية صرصور على اسمه.

وتحتفي الحديقة التي أطلقت هذه الشهادات سنة 2011 وتتيحها سنوياً لمناسبة عيد الحب، بطرق مختلفة بهذا الجنس من الصراصير المستوطنة في جزيرة مدغشقر.

ويمكن شراؤها على شكل حيوانات قماشية في مقابل 35 دولاراً أو المشاركة بندوات عبر الفيديو تتيح “لقاء” صرصور فحاح مدغشقري والتحدث إلى خبير في هذه الحشرات مقابل 60 دولاراً.

وقد نفدت كل المنتجات المستوحاة من هذه الحيوانات، الجمعة.

ورغم أن الصراصير مكروهة إجمالاً في العادة، لكن هذا الجنس الذي قد يصل طوله إلى 10 سنتيمترات، قلما تدخل إلى المنازل ويستعين بها البعض أحياناَ كحيوانات منزلية، كما تبيّن بعض النصائح المقدمة على الإنترنت.