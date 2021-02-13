فن ومشاهير

نادي أوروبي عظيم ينضم إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

محمد صلاح

انضم عملاق أوروبي جديد إلى سباق التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لموقع “le10sport” الفرنسي، فإن آمال ليفربول في المنافسة على لقب هذا الموسم تلاشت لصالح مانشستر سيتي.

وأضاف الموقع الفرنسي أن ليفربول بات مجبرا على المنافسة لحجز مقعد مؤهل إلى في الموسم المقبل.
وأشار إلى أنه في حالة الفشل في التأهل إلى دوري الأبطال، سيكون ليفربول مهددا بخسارة صلاح في الصيف المقبل.

وأوضح أن مهتم بالصفقة، لكن الحالة المادية للملكي وبرشلونة ستجبر صلاح على البحث عن وجهة أخرى.

وأكد أنباريس سان جيرمان يراقب الصفقة منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، كما يحافظ بايرن على اهتمامه باللاعب المصري.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد ربطت صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد، حال فشل الأخير في ضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

كما ارتبط بايرن بضم صلاح، عقب تصريحات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبافاري، حول اللاعب المصري، والذي قال فيها إن “محمد صلاح هو الكرة الأفريقية”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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