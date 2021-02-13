بالصور.. فندق “5 نجوم” للكلاب بـ85 دولار في الليلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 07:21 مساءً - للكلاب حظوظ ، مثل قديم تم تداوله لينطبق على حالة الرخاء التي وصلت إليه فئة الكلاب في وقتنا الحاضر ، حيث يتمتع الكلاب في فندق “Noble Dog Hotel” بولاية ساوث كارولينا الأمريكية على مستوى عالٍ من الرفاهية.

ويمكن للكلاب الاستمتاع بالاسترخاء من خلال قيام أحد الموظفين بتدليكهم بزيت اللافندر المهدئ في المنتجع الصحي “السبا” للفندق، وكذلك تمضية الليل في “وقت القصة”، حيث يتم قراءة قصة للكلب قبل النوم، وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

أما فيما يخص قائمة طعام المطعم المخصص للكلاب فقط، فيمكنهم الاختيار ما بين الأنواع المختلفة من اللحوم.

ويحتوي المكان، الذي يُطلق على نفسه على أنه “فندق 5 نجوم” للكلاب، على 58 غرفة تتراوح من جناح عادي بسعر 55 دولاراً في الليلة إلى جناح “pawsidential” بسعر 85 دولاراً في الليلة.

جناح “pawsidential” عبارة عن غرفة بمساحة 100 قدم مربع مع سرير مزدوج، وتلفزيون، وخدمة الغرف المجانية من برجر الديك الرومي والبيض والفطائر ووقت القصة.

وتتضمن جميع أجنحة الفندق كاميرا تعمل على مدار الساعة حتى يتمكن أصحاب الكلاب من تسجيل الدخول والتحقق والاطمئنان على حيواناتهم الأليفة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار ملاك الجراء لمحطة التلفزيون التي يرغبون في أن تشاهدها كلابهم أثناء الإقامة.

كما يقدم الفندق للعملاء خدمة “chau-fur” أو السائق الخاص، لتوصيل الكلاب من منازلهم إلى الفندق الفاخر.

جاءت فكرة فندق الكلاب الفخم لـ”جين هانا” لاعبة جولف محترفة سابقة، عندما واجهت مشكلة عند سفرها للعمل ولم ترغب في ترك كلبها في أحد بيوت الاستضافة.

وقالت هانا (44 عاماً): “كان عليّ أن أترك كلبي في مكان ما والخيارات لا تتطابق مع ما كنا نبحث عنه، ومن هنا جاءتني فكرة إنشاء الفندق”.

وأضافت: “حقق فندق نوبل دوج نجاحاً كبيراً منذ افتتاحه في مايو/أيار 2017 لأن الكثير من المالكين ينظرون إلى حيواناتهم الأليفة على أنهم أطفالهم”.

وتابعت هانا: “نحن في فندقنا نعامل كلابنا كأنهم فرد من أفراد الأسرة وذلك لتحقيق الراحة النفسية للناس الذين يضطرون لإلغاء سفرهم بسبب عدم شعورهم بالراحة لعدم ترك كلابهم مع غرباء”.

ويمكن للفندق الاعتناء بـ100 كلب يومياً، بما في ذلك رعاية الكلاب اليومية، مع 58 غرفة للحيوانات الأليفة للإقامة طوال الليل.

وعلى الرغم من تأثر نشاط الفندق بطوارئ فيروس كورونا وقلة عدد المسافرين، فإن الرعاية النهارية للكلاب أصبحت أكثر شعبية بين المالكين الذين يريدون بعض الهدوء والسكينة أثناء عملهم من المنزل.

وعلّقت هانا: “تبنى كثير من الناس الكلاب أثناء الوباء وسوف يسافرون عندما ينتهي، لذلك سيحتاجون إلى مكان لرعاية كلابهم، ونحن في انتظارهم، فنحن نحب رعاية الكلاب وتدليلها تماماً كما يفعل أصحابها في المنزل”.







