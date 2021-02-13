جربوا هذه الأفكار المبتكرة لقضاء عيد حب أكثر رومانسية في المنزل

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 07:21 مساءً - لن تكون أجواء عيد الحب في عام 2021 مماثلة للسنوات السابقة بسبب استمرار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، الذي قلل من خروج الناس من منازلهم لتقليل الاحتكاك والوقاية من التقاط العدوى.

ويكشف الخبراء عن 9 طرق تساعد على الاحتفال بعيد الحب في 2021، والتي يضمنون أنها أكثر رومانسية من الخروج من المنزل في زمن كورونا، بحسب موقع “بست لايف”.

1) الطهي داخل المنزل

يقول الشيف، آدم كينورثي إن “الطهي مع شريكك شيء يمكن أن يكون ممتعا وبسيطا ومثيرا ولا داعلي للقلق بشأن وصفة معقدة أو بشأن إحداث فوضى في المطبخ، فقط اجعل التجربة ممتعة واستخدم مكونات بسيطة”.

وإذا كنت اعتدت على الطهي مع شريكك طوال فترة الحجر الصحي، فإن إحدى طرق تغييره ليوم عيد الحب هي طهي المأكولات المستوحاة من مدينتك المفضلة أو رحلة قمتما بها سويا.

ومن الممكن الاكتفاء بإعداد وجبة خفيفة مع الغموس، مع تجهيز الطاولة وتشغيل الموسيقى المناسبة لجعل الليلة مثل زيارة المدينة فعليا.

2) القراءة النفسية

تقول العالمة الروحانية والمعالجة، إيفا وايت: “ليس هناك وقت أفضل للقيام بقراءة نفسية للزوجين من يوم عيد حب في المنزل، وتعد بطاقة التارو والقراءات النفسية هي طريقة رائعة لمعرفة تفاصيل معينة وأطر زمنية للمستقبل، إذ يمكن أن تفيد الزوجين بشكل أعمق وتمنحهم فهما أفضل لمتطلبات كلا منهما في علاقتهما، كما يمنحهما أفضل فرصة للحصول على اتصال مذهل وعميق”.

3) درس مشترك

لقد كانت الفصول الدراسية عبر الإنترنت مثيرة للأعصاب في بداية الإغلاق، ولكن هل سبق لك أن بدأت في الالتحاق بواحد؟ خصص بعض الوقت لتحديد دورة أو ورشة عمل تهتم بها أنت وشريكك معا في يوم عيد الحب.

وتقول خبيرة العلاقات، كيت ماكلين إن “تعلم مهارة جديدة سويا يمكن أن يكون طريقة ممتعة حقا للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، سواء كان الرسم أو التصوير الفوتوغرافي أو اليوغا، وإذا كنتما تستمتعان بالفصل الدراسي، فيمكنكما تخصيص وقت كل أسبوع للالتزام بالقيام بهذا النشاط سويا”.

4) جلسة تصوير منزلية

يمكن أن يؤدي التقاط صورة جيدة لنفسك إلى تعزيز ثقتك بنفسك، فلماذا لا تحصل على جلسة تصوير في المنزل مع شريكك لمساعدة كل منكما على الشعور بالراحة بشأن بشرته.

وتقترح خبيرة العلاقات، شاميرا هوارد: “استخدم الهاتف الذكي أو الكاميرا لالتقاط صور لبعضكما البعض في أكثر الأوضاع سخافة أو جاذبية، وفي نهاية التصوير تصفح الصور وقم بتسمية شيء واحد على الأقل تجده مثيرا في صورك وصور شريكك”.

5) التنزه

تقول كيت ماكلين: “قد يكون الخروج في نزهة أو السير لمسافات طويلة هو بالضبط ما تحتاجه لتخفيف الضغط في عيد الحب هذا”.

6) “سبا” منزلي

من الممكن إعداد “سبا” (منتجع صحي) داخل المنزل، سيتيح لهما الاسترخاء معا، والحصول على التدليك والاستحمام وارتداء قناع الوجه، وكل ذلك أثناء الاستماع إلى بعض الموسيقى الهادئة.

7) لقاء رومانسي افتراضي

إذا كانت احتفالاتك بعيد الحب عادة ما تكون بصحبة أزواج آخرين، فقم بتكرار التجربة مع نفس المجموعة ولكن من خلال تطبيق “زووم”.

كما أنه يمكنك مفاجأة شريكك بترتيب موعد سرا لتجميع كل الأزواج المفضلين لديكما للاحتفال بعيد الحب، ومن الممكن الاتفاق وقتها على تناول مشروب ذي طابع خاص خلال اللقاء الافتراضي وإجراء الدردشة، والمشاركة في بعض الألعاب الجماعية.

8) عشاء مفاجئ

إذا كنت لا ترغب في طهي عشاء يستغرق وقتا طويلا في إعداده والاضطرار إلى تنظيف كل شيء، فاجئ شريكك بطلب طعام من الخارج. فقط اختر مطعمين مفضلين لديكما واطلب من أحدهما طعامكما المفضل.

9) سينما منزلية

نظرا لأن الخروج لتناول العشاء ومشاهدة فيلم في دور العرض السينمائي في عيد الحب قد يمثل بعض التحدي في 2021، فإن أفضل بديل لك هو إعادة إنشاء السحر في المنزل، فقط اختر فيلما جديدا كنت ترغب أنت وشريكك في مشاهدته، وأحضر الحلوى والوجبات الخفيفة والمشروبات المفضلة لديك، واضغط على زر التشغيل”.

ويؤكد خبراء المواعدة أن أفضل جزء في هذه التجربة تحديدا هو أنك لست مضطرا إلى ارتداء ملابس الخروج.