دراما رمضان.. 5 أعمال و6 نجوم في منافسة ساخنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق سباق دراما رمضان 2021 بعد 60 يوما، ومتوقع أن يشهد الموسم منافسة ساخنة، إذ يلتقي نجوم الصف الأول في مصر لأول مرة خلال موسم واحد.

وفي هذا التقرير تلقي ”الخليج 365” الضوء على أبرز الأعمال الدرامية التي حجزت مكانها على مائدة دراما رمضان.



نسل الأغراب

يجتمع الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل بعنوان "نسل الأغراب"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، داخل مجتمع الصعيد ويرصد صراع الخير والشر، ومن المتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحا كبيرا بسبب القاعدة الجماهيرية الكبير لأبطاله.

ويشارك بجانب السقا وكرارة عدد كبير من النجوم مثل مي عمر وسلوى عثمان وأحمد مالك وأحمد داش وإدوارد.





الاختيار 2

ينتظر عشاق الدراما في العالم العربي عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" لأسباب كثيرة في مقدمتها أن الجزء الأول الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة، حقق نجاحا كبيرا، وثانيا أن "الاحتيار2" يشارك في بطولته نجمين من العيار الثقيل هما أحمد مكي وكريم عبدالعزيز.

المسلسل من إخراج بيتر ميمي ويتناول التطورات السياسية التي مرت بها مصر عقب أحداث 25 يناير:كانون الثاني 2011، وأحداث فض اعتصام رابعة، ويلقي الضوء على شهداء وزارء الداخلية.

ويشارك في المسلسل أيضا إياد نصار وأسماء أبواليزيد والقصة من تأليف هاني سرحان.





موسى

يخوض النجم محمد رمضان سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل "موسى"، والعمل ينتمي لدراما الصعيد، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

ويضم المسلسل نخبة من نجوم التمثيل مثل سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.





هجمة مرتدة

يتناول المسلسل قصة وطنية من ملفات المخابرات المصرية، ويجمع بين عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وأحمد فؤاد سليم وماجدة زكي.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء.





كوفيد25

أكدت مؤلفة العمل إنجي علاء أن المسلسل تدور أحداثه خلال 15 حلقة فقط، ولذلك احتاج المسلسل لتحضيرات خاصة لتتناسب مع طبيعة المسلسل، تضمن خروجه بالشكل المطلوب المتميز.

المسلسل بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



