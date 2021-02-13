شكرا لقرائتكم خبر عن جنبك حياتى دى أجمل حياة.. الشاعر خالد تاج الدين يحتفل بعيد الحب مع زوجته بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بعيد الحب مع زوجته في إمارة دبى، حيث استغل هذه العطلة لقضاء فترة راحة واستجمام هناك عدة أيام، على أن يعود بعد 48 ساعة، لاستكمال نشاطه الفني نهاية الأسبوع الجارى، حيث يحضر لأكثر من أغنية مع النجم الكبير عمرو دياب، خاصة وأنه جمعهما العديد من الأغانى المهمة في مشوار الهضبة، والتي بدأت بأغنية "ليلى نهارى".

كان الشاعر خالد تاج الدين قد تلقى إشادات من نجوم الفن والغناء بكليب "آداب إعلام"، والذي خاض من خلاله الشاعر الغنائى خالد تاج الدين تجربة غناء الراب للمرة الثانية، حيث يسلط عبر الأغنية الضوء على ما يفعله الإخوان في الخارج من خلاله إعلامهم المضلل، والكليب تولى إخراجه بتول عرفة.



الشاعر الغنائى خالد تاج الدين وزوجته

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين شاعر بدأ نجاحه من أوائل الألفيات مع أشهر نجوم الوطن العربي مثل سميرة سعيد، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبةعمرو دياب سلسلة أغانى متميزة مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله"و"أنا معاك"، وقدم لـمحمد حماقي "حبيبي عمره مايغيب"، وعدد أخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.