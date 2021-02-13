شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد رنا رئيس بعد تشييع جثمان جدها بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة رنا رئيس حالة من الحزن الكبيرة، بعد وفاة جدها محمد حسن دسوقى والد والدتها ظهر أمس، والذى شيع جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الحصرى من مدينة 6 أكتوبر، ونشرت عبر خاصية الأستورى صورة من أمام قبر جدها طالبة الدعاء من الجمهور له.



تشييع جثمان جد رنا رئيس تشييع جثمان جد رنا رئيس

ولم تمر ساعات على حزنها من تشييع جثمان جدها إلا ورحل والدها أيضًا عماد رئيس، وهو ما أعلنته عبر خاصة الأستورى على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أبويا وحتة منى عماد رئيس في ذمة الله".



وفاة والد رنا رئيس وفاة والد رنا رئيس

في جانب أخر، تشارك الممثلة الشابة رنا رئيس فى مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وتجسد رنا دور ابنة بطل العمل وتتعرض لمواقف بينها وبين نور اللبنانية التى تشارك فى البطولة النسائية أمام ياسر جلال، بعد ما تقع فى حبه وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار درامى اجتماعى.

و تشارك رنا رئيس أيضا في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للنجم الكبير يجيى الفخرانى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.