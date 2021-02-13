شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تناولت الدراما والسينما المصرية تجار الصاغة والجواهرجية قبل محمد إمام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد إمام لتقديم مسلسل بعنوان "النمر" خلال الموسم الرمضانى المقبل، والذى تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر في سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وربما لما تتناول الدراما والسينما المصرية فكرة سوق الصاغة وما يدور فيه بشكل كبير خلال الأعمال الدرامية، ولكن هناك بعض الأفلام والمسلسلات كان خطها الدرامى الأول يدور حول تجارة الذهب وسلطت الضوء على هذا المجال، ومن أبرزهم:

"الصاغة"

من خلال اسم الفيلم يتضح تناوله فكرة سوق الذهب بشكل كبير، وتدور أحداثه حول "الحوت" أحد كبار تجار الذهب وهو صاحب الكلمة العليا في سوق الصاغة، وله العديد من العلاقات النسائية، ويقع في حب "فتحية" الفتاة الفقيرة التي تعمل دلالة في سوق الذهب وتشترط عليه الزواج ويتزوجها، ولكنها تكتشف خيانته لها وينتهى الأمر بالطلاق وعودتها للفقر مرة أخرى، ما يجعلها تسعى للأنتقام منه من خلال زواجها من أحد منافسيه وتطلب منه أن يكتب نصف المحل والورشة، وتبدأ في محاربة الحوت وتدخل في المزادات أمامه لتمتلك أكبر كمية من الذهب في السوق، الفيلم بطولة فيفى عبده وكمال الشناوى، تأليف محسن الجلاد، إخراج أحمد السبعاوى.





"لصوص لكن ظرفاء"

رغم أن الفيلم يدور في إطار كوميدى، إلا أن الخط الأساسى للفيلم يدور حول محل ذهب كبير يسعى لصان لسرقته بأى طريقة ويقابلهم عدة عواقب ولكن بشكل طريف، وهو من بطولة أحمد مظهر وعادل إمام ومارى منيب ومسمى جمال، تأليف وإخراج إبراهيم لطفى.

"مشوار عمر"

دارت أحداث الفيلم حول علبة مجوهرات يسعى شاب مستهتر يدعى عمر لإيصالها إلى مدينة أخرى بعدما كلفه والده تاجر المجوهرات بذلك، ويعيش رحلة مليئة بالإثارة والمغامرات ويلتقى بشخصيات مختلفة ونماذج إنسانية كثيرة وينتهى الفيلم بسرقة وضياع علبة المجوهرات من عمر، وبعد الرحلة الطويلة التي يمر بها يبدأ في النظر للحياة بطريقة مختلفة، بطولة فاروق الفيشاوى ومديحة كامل ومحمد رضا وممدوح عبد العليم وأحمد عبد الوارث، تأليف وإخراج محمد خان.

"ابن أصول"

ظهر الفنان حمادة هلال خلال أحداث المسلسل مالك لشركة كبيرة لتجارة الألماظ والمجوهرات الثمينة وتدور الأحداث حول سوق الصاغة، كما أن والده من كبار أصحاب محلات الذهب، المسلسل من بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامر وأحمد حلاوة، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجى.