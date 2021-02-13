شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ونوال الكويتية تهنئان أحلام بعيد ميلادها: كل سنة وانتى ناجحة وربنا يطول عمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة والمطربة المصرية أنغام، صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم 13 فبراير، متمنية لها أيامًا سعيدة، ونشرت أنغام، عبر حسابها على تويتر صورة لأحلام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وانتي طيبة وناجحة، وكل يوم أحلى من اليوم اللى قبله صديقتى وأختى الحبيبة أحلام الشامسى".



أنغام

كما هنأت أيضًا المطربة نوال الكويتية، أحلام بعيد ميلادها، قائلة: "كل عام وانتى بخير أختى، والله يطول بعمرك ويرزقك الصحة وراحة البال، ومبروك مرة ثانية على الألبوم أحسنتى وأبدعتى يالغالية".



نوال

يشار أن الفنانة أحلام الشامسى، ولدت يوم 13 فبراير عام 1968، بمدينة أبوظبى فى دولة الإمارات، درست بكلية الشريعة الإسلامية، وبدأت رحلتها الفنية بمشاركتها فى إحياء بعض الحفلات بالمناسبات الإجتماعية فى بعض دول الخليج.

انطلقت شهرتها الفنية عام 1995 عندما سجلت أول ألبوم غنائى لها يحمل اسم "أحبك موت"، وتتضمن هذا الألبوم العديد من الأغانى أشهرها أغنية وش ذكرك، قلبى اللى، أرجوك تنسانى، أنا ربى بلانى، أحبك موت، ما نسيتك ثوانى، اريش العين، وأغنية "مثير" من كلمات جمال إدريس وألحان عارف الزيانى.

كما أن من أبرز ألبوماتها الغنائية مع السلامة، طبيعى، لعلمك بس، كيف أرضى، مايصح إلا الصحيح، أحسن، هذا أنا، يلازمنى خيالك، موعدك، الثقل صنعه، فدوة عيونك، ويلازمنى خيالك وغيرها.