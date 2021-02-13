بالفيديو.. فضل شاكر يطلب شهادة فيروز: لست إرهابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث المطرب اللبناني المثير للجدل فضل شاكر لقناة تليفزيون "الجديد "حول الاتهامات التي تلاحقه ونظرة الإعلام اللبناني له.

وقال شاكر في تسجيل صوتي للقناة عن صدور أحكام بحبسه: "صندوق هدايا تسبب في صدور حكم ضدي بالحبس 15 عاما، أرسله لي صديقي من السويد ويحتوي على شوك وسكاكين، كما حكم على الشخص الذي سلمه لي بالحبس 8 أشهر".



وتابع فضل شاكر: "سأظل أدعو الله حتي تظهر براءتي، واسألوا فيروز عني واسألوا كبار الفنانين لأنهم يعرفون قيمتي جيدا، عيب أن تصدر الدولة حكما بحبس فنان مثلي".

وردا على الاتهام بتمويل عمليات إرهابية قال شاكر: "أتمنى استدعاء الشيخ أحمد الأسير، ولو اعترف بأنني دعمت جماعته بأي مبلغ مستعد للحبس لمدة 70 عاما".

وأشار شاكر في حديثه إلى أن الإعلام اللبناني دائما يقف ضده، وطالب بإغلاق بعض القنوات لأنها لا تدعم الفن المحترم.





كانت المحكمة العسكرية اللبنانية، أصدرت حكمين ضد فضل شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة.

الحكم الأول يقضي، بسجنه لمدة 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب وتقديم خدمات لوجستية لهم.

كما قضى الحكم الثاني بسجنه، 7 سنوات، بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويل مجموعة الأسير المسلحة، والإنفاق على أفرادها.