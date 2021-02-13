في "عيد الحب".. محمد الشرنوبي يغازل زوجته على المسرح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا الفنان المصري محمد الشرنوبي حفلاً غنائياً بمناسبة "عيد الحب" على مسرح الزمالك.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ضخماً، فيما تألق الشرنوبي بعدد من أجمل أغانيه مثل "النفسية، البنت اللي بتحلم بيها، عادي براحتك".



كما غنى خلال هذا الحفل أغنية "كل القصائد" للمطرب اللبناني الكبير مروان خوري، وأغنية" المليونيرات" للفنان مدحت صالح.

ونجح الشرنوبي في انتزاع صيحات إعجاب الجمهور عندما طلب من زوجته راندا رياض الصعود لخشبة المسرح، وأهدى لها أغنية "قلبي ارتاح"، ولاقى هذا المشهد الرومانسي استحسان كل الحضور.

يذكر أن الشرنوبي يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي يعرض الآن على قناة "أون"، ويشارك في بطولته مي عمر وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، وسلوى عثمان.

المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي" وسيناريو وحوار محمد مهران ومن إخراج محمد عبدالسلام، فيما تولى محمد سامي مهمة الإشراف على الكتابة والإخراج.



