شكرا لقرائتكم خبر عن "لم تستطع الوقوف عند رؤيته".. تعرف على قصة الحب التي جمعت المطربة أحلام بزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل المطربة الإماراتية أحلام، بعيد ميلادها، اليوم السبت الموافق 13 فبراير، أو كما لقبها الفنان السعودى محمد عبده بلقب "فنانة الخليج"، وذلك لأنها المطربة الخليجية الأولى التي قدمت الكثير من الأغنيات الخليجية الناجحة والتي حققت لها قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنها من أكثر الفنانات التي أحيت العديد من الحفلات في الخليج العربى، جعل الجمهور يلقبها بلقب "الملكة" هذا بالإضافة إلى انها دائما ما تثير الجدل بسبب اطلالاتها الأنيقة الباهظة في ثمنها.

تجمع المطربة الإماراتية أحلام قصة حب تجمعها بزوجها بطل الرالي مبارك الهاجري، منذ أن تعرفا على بعضهما منذ 18 عام، وتحديدا في 2003، وأسفرت هذه الزيجة عن ثلاثة أبناء هم، فاهد وفاطمة ولولوة، ودائما ما تظهر قصة الحب بينهم في الكثير من الأوقات حيث يتشاركا الصور والفيديوهات على حساباتها الشخصية وفى مختلف المناسبات للتعبير عن مدى الحب والمودة بينهما.



المطربة احلام ومبارك الهاجرى

وكشفت المطربة الإماراتية أحلام في لقاء تلفزيونى، عن بداية التعارف والإعجاب بينها وبين زوجها مبارك الهاجرى قائلة، كان عندى حفلة تبع وزارة الإعلام في دولة الامارات، وغنيت فيها وكان عاملين حفل عشاء بعدها في نهر الفنون عند سيمون أسمر، ولما شفته خطف قلبى، وارتعشت أول ما شفته وكنت بقول لصاحبتى مش قادر أقف.



احلام ومبارك الهاجرى

وأضافت خلال لقائها التليفزيونى مع الإعلامية هالة سرحان، المهم وهو بعيد وبكل ثقة في نفسه شاورلى بصباعه وقالى تعالى، وأنا روحت زى الشاطرة وهو فتح موبايله وخلانى أشوف إن صورتى عنده يعنى كان بيحبنى قبل ما أنا أحبه، لكن حاليا أنا أحبه أكثر.



احلام تقبل زوجها مبارك الهاجرى

وأختتمت حديثها: أنا حبيته واتخطبنا وعملنا شهر العسل في لبنان عشان كده بحب لبنان جدًا، واحنا تزوجنا علطول بعد ما اتعرفنا على بعض وربنا رزقنى منه بأبناء، لأن مفيش احلى من الذرية.