ليلى جلادستون مفاجأة مارتن سكورسيزى فى فيلمه الجديد Killers of the Flower Moon

القاهرة - سامية سيد - فاجئ المخرج مارتن سكورسيزى جمهوره ممن ينتظروا فيلمه الجديد Killers of the Flower Moonالذى يجمع النجمين ليوناردو دى كابريو، وروبرت دى نيرو، معاً، باختيار ممثلة غير معروفة نسبياً لمشاركتهم البطولة وفقاً لموقع فاريتى، الذى أكد أن سكورسيزى الذى دوماً ما عرف عنه صناعة نجوم كٌثر بتاريخ السينما العالمية حيث اختار ممثلة شابة تبلغ من العمر 34 عام للعب دور زوجة ليوناردو دى كابريو، تلك الممثلة هي ليلي جلادستون والتي لا تعد من نجمات الصف الأول في هوليود، إلا أن سكورسيزى فضل أن تلعب هي الدور لتكون مفاجأة الفيلم الذى يعد امتدادا لقائمة طويلة من الأعمال التي جمعت بين الثلاثى سكورسيزى المخرج والثنائى روبرت دى نيرو ودى كابريو.



الفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو، وروبرت دى نيرو، وهو مقتبس من فيلم الجريمة الحقيقية لديفيد جران ويوثق سلسلة جرائم القتل التى ابتليت بها قبيلة أوسيدج الهندية فى أوكلاهوما خلال عشرينيات القرن العشرين بعد العثور على النفط على أرضهم.



ويسجل فيلم Killers of the Flower Moon التعاون السادس بين سكورسيزي ودي كابريو فى غضون 17 عامًا بعد عصابات نيويورك و The Aviator و The Departed و Shutter Island و The Wolf of Wall Street.

وكان سكورسيزى، قد دخل ضمن ترشيحات جوائز الأوسكار لفئة أفضل مخرج عن فيلمه الأخير "الأيرلندى"، الذى جمع فيه كل من روبرت دينيرو، وآل باتشينو، وحاز على إشادات كبيرة من النقاد وكذلك الجمهور.