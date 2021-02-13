شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم ينتهى من تصوير مشاهد المشرحة فى مسلسل "شقة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد حاتم من تصوير مشاهد المشرحة خلال أحداث مسلسل "شقة 6"، للنجمة روبي التى تجسد دور صحفية حوادث تدعى إنجى، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، بينما يجسد أحمد حاتم دور طبيب شرعى يتورط فى العديد من المواقف مع روبى، ومن المقرر عرضه فى دراما رمضان 2021.

وتعود روبي مرة أخرى للدراما من خلال هذا المسلسل، بعد أن قدمت عام 2019، مسلسل "أهو ده اللي صار"، الذي عرض عام 2019، أما على المستوى السينمائي فهي تحضر لأكثر من عمل منهم فيلم "شغل خواجات"، الذي يجمعها مع ماجد الكدواني، وفيلم "شلة ليبون" العمل الذي يقوم ببطوله أحمد عز وأحمد السقا، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج ساندرا نشأت، أما أحمد حاتم فيحضر حاليا لفيلم جديد بعنوان "العاشق"، ومن تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي.

وكان أحمد حاتم قد شارك مؤخرا في فيلم الغسالة، والذي حقق إيرادات كبيرة في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته هنا الزاهد، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وشيرين رضا، وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، وجيلان علاء، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سينرجي، ونيو سينشري، وشركة مصر العالمية.