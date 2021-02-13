شكرا لقرائتكم خبر عن Mission Impossible 7 يتوقف بسبب قيود كورونا وتخوف الموظفين من الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن توقف عملية تصوير الجزء السابع من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission Impossible بطولة النجم العالمي توم كروز، بسبب قيود الإغلاق المرتقبة في بعض الدول وتخوف الموظفين المتواجدين حاليًا فى الشرق الأوسط من عدم تمكنهم من العودة إلى موطنهم في المملكة المتحدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن طاقم التصوير الخاص بالجزء السابع من فيلم Mission Impossible، والمتواجد بعضهم فى الإمارات حاليًا، قد سئموا من قيود السفر التي تلوح في الأفق مع اقتراب تصويرهم المشاهد الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما جعل فيلم "المهمة المستحيلة" عبارة عن مهمة مستحيلة بالفعل.

ووفقا للتقرير، فإن مديري الاستوديوهات استأجروا طائرة خاصة لإعادة الموظفين المتواجدين فى الإمارات إلى المملكة المتحدة، بعد أن فرضت السلطات حجراً صحياً لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى 1750 جنية إسترليني، للعائدين من 33 دولة.

وكانت قد أكدت عدة تقارير سابقة عن وجود ازمة داخل طاقم التصوير بسبب القيود التي فرضتها لندن مسبقاً بغلق الحدود وهو ما احتجز بعض منهم داخل لندن ما جعلهم غير قادرين على السفر إلى الإمارات مع باقي الطاقم لاستكمال التصوير.

ويخشي القائمين على الجزء السابع لـ Mission Impossible من حدوت تأجيلات آخرى للعمل القادم، بعد سلسلة من التوقفات التى شهدها التصوير العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية إن النجم توم كروز، صاحب الـ 58 عامًا، يصر على أن التصوير سيكتمل في الوقت المحدد لإطلاق فيلم Mission Impossible في نوفمبر 2021.

وكان مقطع صوتي للنجم العالمي توم كروز، قد سُرب، ليظهر صوته وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم Mission: Impossible، بعد أن رآهم ينتهكون قواعد COVID-19 الصارمة عند التصوير.

فيما استقال 5 من أفراد طاقم الفيلم بعد أن أظهر كروز غضبه للمرة الثانية، وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: "التوتر يتصاعد منذ شهور وكانت هذه هي القشة الأخيرة".