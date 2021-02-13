شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان فوكس تساند صديقتها وتروج لمنتجاتها بصورة بعد أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية ميجان فوكس، دعم إحدى صديقاتها في مشروعها الخاص بها بمنتجات البشرة الذى تعرض لأضرار كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا وما سببه من ركود في الأسواق.

وحرصت فوكس، على نشر صورة لبشرتها بعد استخدامها أحد المرطبات الخاصة بالعناية بالبشرة، للترويج لشركة صديقتها الصغيرة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، كما نشرت صورة أخرى للمنتج لتشرح لمتابعيها أنه عبارة عن زيت "فيتامين سى" الذي يعمل على مقاومة أضرار أشعة الشمس.

وكانت شائعة قد انتشرت خلال الأيام الماضية حول خطوبة ميجان فوكس والنجم الشهير ماشين جان كيلى، وكان السبب الحقيقى وراء هذه الشائعة هو ظهور نجمة هوليوود الشهيرة ذات الـ(34 عامًا) وهى مرتدية خاتم ضخم فى الأصبع المعتاد ارتداء خاتم الخطوبة به، وكان ظهورها مع صديقها ماشين جان كيلى فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد قررت النجمة الشهيرة أن تضع حد لهذه الشائعات وتظهر الحقيقية للعالم وذلك من خلال الـ"social media".