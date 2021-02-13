شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الفليم الفلسطيني "الهدية" ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الـ93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير الفيلم الفلسطيني القصير "الهدية" للمخرجة فرح نابلسي، ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الـ93، والتي أعلن عنها عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، ضمن فئة أفضل فيلم روائي قصير.

فيلم "الهدية" يخوض المنافسة بجانب 9 أفلام أخري وصلت للقائمة القصيرة، أبرزها: فيلم "The Human Voice" للمخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار ومن بطولة النجمة تيلدا سوينتون، والذي سبق وأن شارك بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي العام الماضي.

روي فيلم "الهدية" قصة عن رجل يُدعى يوسف وابنته خرجوا في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، مقدما لمحة عن عالم أسرة واحدة، عاكسة من خلالها ما يواجه الفلسطينيون يوميا من خطر وإذلال. ويشارك في بطولته النجم صالح بكري.

وفاز الفيلم بعدة جوائز من مهرجانات من بينها "مهرجان كليرمون فيران للفيلم القصير"، مهرجان بروكلين للأفلام، المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في بالم سبرينج، ومهرجان كليفلاند للأفلام الدولية. وسبق أن عرضت نابلسي الظلم الذي يختبره الفلسطينيون في ثلاثة أفلام قصيرة أخرى هي "كابوس في غزة"، "اليوم أخذوا ابني"، و"محيطات من الظلم".

واختتم التصويت على القائمة القصيرة في 5 فبراير الجاري، وستنتقل هذه الأعمال للمرحلة التالية من التصويت التي تجري خلال الفترة من 5 – 9 مارس المقبل، وتعلن ترشيحات جوائز الأوسكار في 15 مارس، ويقام حفل توزيع الجوائز في 24 أبريل المقبل.