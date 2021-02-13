شكرا لقرائتكم خبر عن عازف الجيتار وحيد ممدوح يقدم موسيقى أغانى الزمن الجميل بحفل عيد الحب بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عازف الجيتار وحيد ممدوح موسيقى مجموعة من أغانى زمن الفن الجميل مع الفرقة الموسيقية بقيادة د.حمادة الموجي في ثاني ليالي احتفالات الاوبرا بعيد الحب، حيث عزف ميدلي بتوزيعات جديدة للجيتار لمجموعة من أغاني المطربة الكبيرة الراحلة شادية والملحن منير مراد وهي "علي عش الحب" والتي قدمتها عام 1962 في فيلم الزوجة الـ 13 وهي من كلمات مرسي جميل عزيز و"إن راح منك يا عين" وهي من كلمات فتحي قوره وهي من أغاني فيلم "أرحم حبي" والتي قدمتها عام 1959، وقد شهد هذا الفاصل استقبالا مميزا من الجمهور.





كما غني معه الجمهور علي أنغام التوزيع الجديد لأغنية "ماشربتش من نيلها" التي لحنها عمرو مصطفي وتوزيع نادر حمدي وكلمان نور عبدالله وغنتها شيرين عبدالوهاب في 2017، واختار أن يختم الحفل مع جارة القمر فيروز حيث قدم لها "نسم علينا الهوي" والتي قدمتها عام 1967 وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني، والتي تجاوب معها الجمهور بشكل كبير خاصة مع تواجد كورال غنائي في بعض المقاطع من الأغنية.









وأكد وحيد ممدوح سعادته باستقبال الجمهور لاختيارته من موسيقي الأغاني للاحتفال معهم بعيد الحب، وعلي المشاركة في هذه الاحتفالية التي تقيمها دار الاوبرا في هذا التوقيت الصعب بسبب انتشار فيروس كورونا ولكنه اعتبرها رسالة حب تقدمها الأوبرا المصرية من قلب القاهرة للعالم بالموسيقي اللغة الاكثر انتشارا في العالم"، كما توجه بالشكر للمايسترو د.حمادة الموجي علي تقديم كل الدعم في البروفات حتي يخرج الفاصل الموسيقي بهذا الشكل المميز.