شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تتغزل فى زوجها حسام حبيب قبل الفلانتين: "ربنا يديمك ليا نعمة لآخر العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى زوجها المطرب حسام حبيب، بالتزامن مع احتفالات الفلانتين التى يحتفل بها العالم يوم 14 فبراير من كل عام، معبرة عن حبها الشديد له، داعية الله ألا يحرمها منه وأن يديمه نعمة لها حتى نهاية العمر، ونشرت شيرين، صورة لزوجها حسام حبيب، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "بحبك.. ربنا ما يحرمنى من دقات قلبك اللى بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر".





واحتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب فى وقت سابق، بتخطى أغنيتها "يا بتفكر يا بتحس" التى طرحتها فى 2019 حاجز الـ100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية عبر يوتيوب، موجهة رسالة إلى جمهورها قائلة "إلى جمهورى الحبيب.. 100 مليون شكرا".

وأغنية "يا بتفكر يا بتحس"، تتر مسلسل "خمسة ونص"، من كلمات على المولى وألحان صلاح الكردى وتوزيع جيمى حداد ومهندس صوت محمد مقهور، وقد نشرتها شيرين على قناتها الرسمية عبر يوتيوب فى أبريل 2019.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت أيضًا فى الآونة الأخيرة، كليب "مصر أرض الجمال"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل، وقد هنأت فيها الشعب المصرى وشعوب العالم بالعام الميلادى الجديد، وقد هدفت الأغنية أيضًا للترويج للسياحة فى مصر.