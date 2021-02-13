شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد فى شوارع المعادى بسبب حلوة الدنيا سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة هنا الزاهد عددا من المساهد الخارجية فى مسلسها الجديد "حلوة الدنيا سكر" فى أولى بطولاتها المطلقة بشوارع منطقة المعادى اليوم السبت، والذى يعرض حلقاته الأولى بدءًا من اليوم على شبكة قنوات dmc.

وكانت قناة DMC طرحت البرومو الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على إنستجرام، مع تعليق: "استنونا فى مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغنى ونجوم تانيين كتير قريبًا على DMC.

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم: حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.