شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يشارك الجمهور "أكتر كومنت فصله ضحك" على مسلسل لؤلؤ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يحققه مسلسل لؤلؤ مثلما يظهر في تفاعل مشاهديه مع نجوم العمل على السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى زاد بصورة كبيرة مع الإثارة الأكبر التي شهدتها الحلقات مع محاولة قتل لؤلؤ ومفاجأة الجميع بأن ادوارد هو القاتل.

ومن بين التعليقات الكثيرة التى تلقاها نجوم العمل، سلط إدوارد، عبر حسابه على "فيس بوك"، الضوء على أحد هذه التعليقات، لافتًا إلى أنه أكثر تعليق "قتله ضحك"، حيث كتبت له واحدة من جمهور المسلسل: "يا مجدى أنا قعدت 30 حلقة ادعى ربنا إنه يرزقنى بحد كده زيك في حياتى، انا من امبارح قاعدة مرعوبة الدعوة تتقبل"، ليعلق إدوارد ويكتب : "أكتر كومنت فصلني ضحك".



تعليق أحد جمهور المسلسل وادوارد يصفه بأنه أكثر كومنت أضحكه

وكانت آخر الحلقات من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر والذى يعرض على قناة ON، قد شهدت استفاقة لؤلؤ في المستشفى، لتنكر أمام ضابط التحقيقات أنها رأت الشخص الذى طعنها وحاول قتلها، بسبب الظلام كما رفضت اتهام أي شخص بمحاولة قتلها، وحكت للضابط كل ما مرت به منذ أن كانت في الملجأ مؤكدة أن هناك الكثيرين ممن سيكونوا مستفيدين من قتلها.

ونفت لؤلؤ الشبهة تماماً عن طارق – أحمد زاهر - لأنه يحبها ، وكذلك كاميليا – نرمين الفقى - لأن العداوة بينهما بسبب المنافسة لا أكثر، كما نفت التهمة أيضا عن والدها – حمدى هيكل - بسبب إصابته المرض الخبيث، وبودا – محمد الشرنوبى - ونفس الأمر بالنسبة لداليا – هيدى كرم – ونهال – نجلاء بدر.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.