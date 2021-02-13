شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق كليب "34 +35" بتوقيع إريانا ودوجا كات وميجان ذا ستاليون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهر من إطلاق ريميكس موسيقى لأغنية "34 +35" ، أطلقت أريانا جراندى ودوجا كات وميجان ذا ستاليون فيديو كليب للريمكس على القناة الخاصة بأريانا جراندى على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" والتى تضم أكثر من 46.9 مليون شخص، والكليب من إخراج ستيفان خولى، واستطاع كليب أغنية "34 +35" أن يحصد أكثر من 10.5 مليون مشاهدة على "يوتيوب" حتى الآن ، إضافة الى 1.1 مليون LIKES .

يذكر أن نجمات الغناء الثلاثة إريانا جراند ودوجا كات وميجان ذا ستاليون عملن بشكل مكثف خلال الفترة الماضية على الترويج للكليب الجديد وذلك من خلال نشرها عدد من الصور التى حملت طابع الإثارة على صفحاتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة .

من جهة أخرى تستعد إريانا جراندى لإطلاق نسخة " DELUXE " من ألبومها الشهير "Positions" المقرر إطلاقه فى وقت لاحق من هذا الشهر، وهو الخبر الذى اسعد كل عشاقها ومحبيها حول العالم، وتصدر الخبر عددا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " ام ان أى ، حيث أكدت إريانا جراند التى تتمتع بشعبية جارفة أن " Positions Deluxe" سيصدر يوم الجمعة المقبل (19 فبراير).

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