شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات نادية الجندي مع "أبلة فاهيتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة الكبيرة نادية الجندي، ضيفة على الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في الموسم السابع لبرنامجها "لايف من الدوبليكس"، أمس الجمعة، وتصدرت نجمة الجماهير التريند بسبب تصريحاتها في الحلقة.



ناديه الجندي

ناديه الجندي : جبروتي بيظهر في الأفلام بس

وقالت النجمة ناديه الجندي، الجبروت بتاعى بيظهر في الأفلام بس واسم الدلع اللى بحبه هو "نونة"، وأنا مواليد 24 مارس والعمر بالنسبة ليا مجرد رقم بس في الورق، وعن مقاس جزمتها قالت: مقاس جزمتى 40 ومش بحب أستلف ولا أسلف جزم.



ناديه الجندي مع أبلة فاهيتا

نادية الجندي : بحب أغنية بنت الجيران والأجانب كانوا بيغنوها في باريس

وأضافت: "مفيش حد يقدر يعمل قصة حياتى وده ثقة بالنفس مش غرور، عن أكثر أغنية مهرجانات تحبها قالت، بحب أغنية "بنت الجيران" وحتى كنت بسمعها وأنا في باريس الأجانب بيغنوها.



ناديه الجندي في ابلة فاهيتا

نادي الجندي تروي أغرب موقف من معجب

وروت نادية الجندي عن أغرب معجب واجهته قائلة: "كان في واحد مجنون بجد بيقف ليا تحت البيت وبيقول عاوز أشوفها ولما الناس تمنعه بيقلع هدومه في الشارع لغاية لما جابوله البوليس".

وتابعت: "أنا بحب شغلى جدا ودايما بحافظ على رشاقتى وبعمل رياضة ولياقة بدنية عشان بعمل أدوار أكشن، ولازم أصحى بدرى وبحافظ على جسمى ومش بدخن، وحارمة نفسى من الأكل الحلو عشان كده محافظة على جسمى".

وأردفت في حديثها: "عملت مسلسل "سكر زيادة" في رمضان الماضى وعجبنى جدًا لأن الشخصية كوميدى جدًا، وأنا ونبيلة عبيد مفيش بينا تنافس لأن هي لون وأنا لون تانى، والأخبار اللى كانت بتنتشر وقتها مجرد أخبار سخنة من الصحافة وأكتر حلقة عجبتنى في مسلسل "سكر زيادة" كانت اللى فيها أحمد السقا، وأحلى مشهد لما راح مطيرنى في الهوا؛ لأنى عملته من غير دوبلير بسبب رشاقتى".

وقالت نادية الجندي، "هناك علاقة صداقة بينى وبين طليقى المنتج محمد مختار؛ لأن فيه بينا عشرة وذكريات جميلة والناس الأصيلة هي اللى بتحافظ على العلاقة دى، وكمان إحنا عملنا أحلى أفلام في صناع السينما المصرية، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح مش مجرد زوج بس".