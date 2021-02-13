شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يتصدر تريند جوجل بسبب أغنية "يامستعجل على فراقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية يا مستعجل فراقي للفنان محمد ثروت، نجاحًا كبيرًا، وتصدرت تريند جوجل ويوتيوب منذ الساعات الأولى من طرح الأغنية والتى تقول كلماتها:

كلمات أغنية محمد ثروت

"اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا.. للأبد فعلاً كفاية عليك كدة وكفاية جرح.. وآه الأمل أن أنت تتغير ضعيف والوضع ده بقى شيء سخيف.. وأنا أيه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله".



محمد ثروت





محمد ثروت يتعاون مع ابنه في أغنية يا مستعجل فراقىويتعاون الفنان الكبير محمد ثروت من خلال أغنيته "يا مستعجل فراقى"، والتى طرحها منذ ساعات قليلة مع ابنه أحمد ثروت، حيث يتولى إنتاج وإخراج الكليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

وكشف محمد ثروت أن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات متقطعة خلال العام الجاري، أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته "من طول ما بفكر فيك".

محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.