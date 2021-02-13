علاء عرفة يبدأ تصوير "ضل راجل" مع ياسر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان الشاب علاء عرفة تصوير أولى مشاهده في مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

"ضل راجل" يضم نخبة من النجوم، بينهم: نور اللبنانية ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي، ومن إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبدالفتاح، المسلسل يناقش العديد من القضايا المجتمعية المختلفة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان علاء عرفة كان مسلسل "جمال الحريم" الذي عُرض الفترة الماضية وحقق نسب مشاهدات عالية بجانب ردود الفعل الإيجابية، ويأتي مشاركته في الموسم الرمضاني هذا العام بعد أن قدم في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "الاختيار".