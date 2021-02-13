بالصور| بحضور أسامة هيكل ومميش وإيهاب توفيق.. تشييع جنازة والدة ياسر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

شُيعت قبل قليل، جنازة والدة المنتج ياسر سليم لمثواها الأخير، عقب صلاة العصر وأداء صلاة الجنازة عليها في مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وشهدت الجنازة حضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وزير الإعلام أسامة هيكل، والفنان إيهاب توفيق.

كان المنتج ياسر سليم، أعلن وفاة والدته، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 13 فبراير.

وكتب ياسر "لله ما أعطى وما أخذ، استرد الله وديعته، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الغالية".

جدير بالذكر أن ياسر سليم شارك في إنتاج عدة أعمال فنية، بينها مسلسلات: "أزمة نسب"، "7 أرواح"، و"الطبال".