منى إش إش تجري عملية قسطرة قلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تجري الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، غدا الأحد، عملية قسطرة قلب بأحد المستشفيات.

وكتبت منى عبر حسابها على إنستجرام: "دايما بحمد الله وبشكره على كل شيء، لأن ربنا مش بيجيب حاجة وحشة.. كل عطاياه جميلة والله".

وأضافت: "المهم تكون راضي ومطمن انه هينجيك، وهيسعد قلبك، لأنه الرحمن الرحيم الكريم.. قسطرة على القلب غدا الأحد إن شاء الله.. ربنا يكرمني وتعدي على خير يا رب العالمين".

وكانت منى قد تعرضت لأزمات صحية مؤخرا، وكتبت ابنتها ماهيتاب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستجرام: "يا رب أنت الشافي، أدعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله".

من ناحية أخرى، كانت الفنانة منى إش إش أعلنت مؤخرا منذ فترة عن شفائها من فيروس كورونا.