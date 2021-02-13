"ارتدت شنب وردحت ورقصت عشرة بلدي".. عقاب أبلة فاهيتا لنادية الجندي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفة على الدمية "أبلة فاهيتا "، في برنامج "لايف من الدوبلكس"، أمس الجمعة.

وخلال الحلقة تحدثت نادية الجندي عن حياتها الفنية والشخصية.

وأثناء الحلقة قامت أبلة فاهيتا بطرح عدة أسئلة على الفنانة نادية الجندي في فقرة "سؤال وعقاب"، ومن ضمن شروط الفقرة أن عدم الجواب على أي سؤال سيعرض الضيف للعقاب بطريقة تختارها فاهيتا.

في فقرة سؤال وعقاب رفضت نادية الجندي الإجابة على سؤال عرض رقم هاتفها على الشاشة ليكون العقاب أنها تقوم بـ"الردح" لأبلة فاهيتا.

ثم يأتي العقاب الثاني وهو أن تفصح عن الممثل الذي تقدم لها ورفضته، ليكون العقاب أن الفنانة نادية الجندي تطبل على "طبلة" وبالفعل فعلت ذلك.

وعن الفنانة التي كانت تحاربها في بدايتها رفضت نادية الإفصاح عن اسمها، ليكون العقاب أن ترقص عشرة بلدي.

وفي سؤال عن الفنانة التي تستحق أن تكون نجمة الجماهير، رفضت نادية الإجابة وقالت: "أنا نجمة الجماهير ومفيش حد غيري"، ليكون العقاب أن تغني لأحد الأشخاص من الجماهير وترقص معه وفعلت ذلك.

وعن الشخص الذي أحبته ولم ترتبط به، رفضت الإجابة، ونفذت العقاب أن تلعب بـ"دمبلز" 10 عدات.

ورفضت الجندي أن تكشف عن أعلى أجر في مسلسل "سكر زيادة"، ليكون العقاب أنها "تقور محشي" على الهواء.

وفي أخر سؤال عن الممثل الذي عملت معه نادية الجندي ولم يجيد التمثيل، رفضت أيضًا الأجابة، ونفذت عقاب أبلة فاهيتا وهو أن تعيد تمثيل مشهد إغراء من مشاهدها وهي تظهر بـ"شنب".