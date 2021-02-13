نوال الكويتية تهنئ أحلام بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة الكويتية نوال، صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها.

كتبت نوال، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل عام وانتي بخير أختي والله يطول بعمرك ويرزقك الصحة وراحة البال ومبروك مرة ثانية على الألبوم، احسنتي وابدعتي يالغالية".

ردت أحلام: "كل عام وأنتوا في قلبي، وأنا أختكم".

يذكر أن الفنانة أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1968، وهي مغنية إماراتية، وأَطلق عليها جمهورها الملكة، ولقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتُعتبر إحدى المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.