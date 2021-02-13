حكاية المعجب المجنون و"بيجيلي عرسان".. تصريحات نادية الجندي لفاهيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفة على الدمية "أبلة فاهيتا "، في برنامج "لايف من الدوبلكس"، أمس الجمعة.

وخلال الحلقة تحدثت نادية الجندي عن حياتها الفنية والشخصية، ومن أبرز تصريحاتها:

- اسمي نادية عبدالسلام الجندي، واسم الدلع "نونة".

- تاريخ ميلادي 24 مارس، والعمر مجرد رقم على ورقة.

- برجي الحمل، لما بيتعصب بيبقى فظيع بس قلبه أبيض.

- الحالة الإجتماعية غير متزوجة.

- أنا أفضل من يجسد قصة حياتي، لأن محدش يعرف يمثل قصة حياتي في مسلسل، وفي فرق بين الغرور والثقة بالنفس وأنا عندي ثقة في نفسي.

- كان في معجب مجنون بيقف تحت بيتي ويقول عاوز أشوفها ولما منعوه قلع هدومه في الشارع وجابوله البوليس وكنت بخاف منه.

- أكتر حكمة آمنت بها "اتقي شر من أحسنت إليه".

- أغنية "بنت الجيران" أكثر أغنية مهرجانات بسمعها.

- أنا ست بيت درجة أولى.

- ساعات بمشي حافية في البيت.

- بلغوص وأنا باكل مانجة.

- بخاف من الصرصار.

- ممكن أتجوز واحد أصغر مني.

- برقص قدام المرايا.

- عاملة تاتاو في حواجبي.

- ممكن أتقدم للراجل اللي عاجبني.

- أنا برقص في الأفلام بس في المواقف الدرامية.

- محمد مختار شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح والست الأصيلة تحافظ على علاقتها بطليقها.

- محمد مختار منتج ناجح وأنا كنت نجمة شباك وكنا بنكمل بعض.

- بيجيلي عرسان كتير بس أنا مشغولة بشغلي والفن، أنا متجوزة الفن.

- استيقظ مبكرا وأمارس الرياضة وابتعد عن كل ما يضرني مثل التدخين.

- محرومة من الحلويات حتى أحافظ على رشاقتي، لأنها مهمة لعملي.

- عملت أدوار كتير دراما وتحمست لدوري في "سكر زيادة" كان كوميديا مختلفة ومناسب لفترة كورونا والعزل المنزلي.

- مفيش تشابه بيني وبين نبيلة عبيد خالص، نبيلة لون وأنا لون تاني.

- مشهد الأكشن مع أحمد السقا في "سكر زيادة" قدمته من غير دوبلير.

خلال الحلقة قامت الفنانة نادية الجندي بتنفيذ عقاب أبلة فاهيتا لعدة أسئلة منها "ارتداء شنب، تقوير المحشي، رقص على أغنية حبيبي يا عيني".