شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان يقع فى حب سهر الصايغ بمسلسله "الطاووس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم جمال سليمان من تصوير 4 أسابيع فى مسلسله الجديد "الطاووس"، ويواصل التصوير فى استوديو مصر، وهو الديكور الرئيسي للعمل ومن المقرر أن ينافس به فى موسم شهر رمضان، ويجسد فيه دور محامى مخضرم وتتوالى الأحداث فى إطار إجتماعى ويقع فى حب الفنانة سهر الصايغ.

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر الأعمال التى شارك فيها جمال سليمان بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الحرملك"، والجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس"، كما شارك فى رمضان 2019 بمسلسل "زى الشمس".