شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح ومى فاروق نجما حفلات عيد الحب في الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مساء اليوم السبت النجم مدحت صالح حفلا غنائيا على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه وأغانى الزمن الجميل، كما تشاركه في الحفل المطربة مى فاروق وتشدو بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة.

وتلتزم دار الأوبرا المصرية بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء المصري بشأن مجابهة الوباء، ومن بينها تحديد نسبة حضور الجمهور بأقل من 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لكل مسرح، بالإضافة إلى بث بعض الاحتفالات "أونلاين" لتحقيق إستراتيجية وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة دكتورة إيناس عبد الدايم التي تهدف إلى وصول الخدمة الثقافية إلى قطاعات عدة من المشاهدين في ظل الجائحة.

وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتى صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية"وردى" من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "يتقال" كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجية، "أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوى، ألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر على اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.