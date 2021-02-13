شكرا لقرائتكم خبر عن أبرهة وورقة بن نوفل وجحا.. أبرز شخصيات عباس فارس فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ43 على رحيل الفنان عباس فارس، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 فبراير عام 1978، الفنان صاحب الصوت الجهورى المميز، الذى لا يختلف أحد على تميز نبرة صوته، والذى كان أحد الأسباب الأساسية في قدرته على تجسيد الشخصيات التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى ملامحه الصارمة والحادة التي تترافق مع طبيعة هذه الأدوار، ومن أبرز الشخصيات التاريخية التي قدمها:





"أبرهة الحبشى"

قدم خلال فيلم "حملة أبرهة الحبشى على بيت الله الحرام" الذى صدر عام 1957، دور أبرهة الحبشى الذى يقدم على هدم الكعبة وفى طريقه يقتل الكثير من النساء والأطفال، ويتصدى عبد المطلب لأبرهة ويساعده رجال قريش لمنعه من هدم الكعبة، الفيلم بطولة عباس فارس وعمر الحريرى وبرلنتى عبد الحميد، تأليف فؤاد الطوخى، إخراج أحمد الطوخى.





"ورقة بن نوفل" "ورقة بن نوفل"

جسد دور ورقة بن نوفل خلال أحداث فيلم "ظهور الإسلام"، وهو أحد الشخصيات التاريخية الذين عاشوا في الجاهلية، وشهد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه توفى خلال بدايات ظهور الإسلام، والعمل من بطولة كوكا وعماد حمدى وعباس فارس وسراج منير، تأليف طه حسين، إخراج إبراهيم عز الدين.





"هارون الرشيد"

قدم شخصية هارون الرشيد خلال فيلم "دنانير"، والذى دارت أحداثه حول الفتاة البدوية دنانير ذات الصوت العذب بين حياة الصحراء وبساطتها وبين بذخ وفتن قصور الإمارة في عهد هارون الرشيد، بطولة أم كلثوم وسليمان نجيب وعباس فارس، تأليف أحمد رامى، إخراج أحمد بدرخان.





"السيد البدوى"

أدى شخصية السيد البدوى في فيلم يحمل نفس الأسم، تناول قصة حياته بداية من مولده بالمغرب مروراً بإمتناعه عن الزواج بمن تحبه، ترحاله الدائم من أجل عبادة الله وتحصيل العلوم الدينية الإسلامية والجهاد في سبيل الله والعداوات التي صمد أمامها متكلاً على الله وحده حتى انتصر على كل أعدائه ويعرض الفيلم كرامات كثيرة وهبها الله له وانتهاءً بوصوله لمصروإشتراكه في الحرب ضد الغزوة الصليبية التي حدثت في عصر شجرة الدر ثم وفاته في مصر، بطولة عباس فارس وتحية كاريوكا وكوكا وسراج منير، تأليف وإخراج بهاء الدين شرف.





"جحا"

قدم بطولة فيلم "مسمار جحا" في شخصية جحا، ودارت قصة الفيلم أثناء احتلال الترك لمدينة الكوفة والتي كان بها إمام يدعى جحا، يدعو للناس بالهداية وأن يسيروا دائمًا على الطريق المستقيم، لذا كانت وسيلته أن يخطب في الناس مبينا مساويء هذا الاحتلال، لذا يرى الحاكم التركي أن جحا أصبح من مثيري الشغب ضدهم فيأمر بفصله من عمله كإمام، بل يصل به الأمر أن يقبض عليه ويسجنه، بطولة عباس فارس وشهرزاد، تأليف على أحمد باكثير، إخراج إبراهيم عمارة.