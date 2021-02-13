شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يسابق الزمن لإنجاز أغنيته الجديدة "مابتكبريش" لطرحها فى الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب والملحن رامى جمال، أنه يسابق الزمن لطرح أغنيته الجديدة "ما بتكبريش" التى يطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات أحمد المالكى، توزيع نادر حمدى، ألحان سهم، مطالبا جمهوره ومتابعيه بالدعاء لهم ليتم طرح الأغنية غدا، وقال عبر حسابه على تويتر: "ما بتكبريش، كلمات أحمد المالكى، ألحان سهم، توزيع نادر حمدى، أغنية عيد الحب، إحنا بنسابق الزمن علشان نلحق تنزل بكره.. دعواتكم".



رامى جمال

من ناحية أخرى، اقتربت أغنية "ولسه" للفنان رامى جمال، من تحقيق 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحها، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، وهى من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويطرح رامى جمال ألبومه بشكل متتابع خلال عام2021 ، ويضم 10 أغنيات، وتعاون فيها مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".